نيويورك – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه لا سبيل لاستقرار الشرق الأوسط دون التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، “التي كانت وما زالت القضية المركزية للأمة العربية”.

وأضاف خلال كلمته بجلسة أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، امس أن مصر تؤكد على تثبيت وقف إطلاق النار الذي تم التوصل له في 20 مايو 2021، وتدعو المجتمع الدولي لتحسين أحوال المواطنين في فلسطين وتوصيل المساعدات لهم.

وفي سياق آخر، أكد السيسي أن الدستور المصري يضمن الحريات والحقوق للمواطنين، مضيفا أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر منذ أيام بناء على تشاور مجتمعي “هي خير دليل على سياسة المقترب الشامل والبناء التي تنتهجها مصر تجاه قضايا حقوق الإنسان”.

المصدر: RT