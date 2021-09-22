ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مستمرة في ممارسة مهامها إلى يوم 24 ديسمبر كحكومة تصريف أو تسيير أعمال، ولن تستمر بعد هذا التاريخ كما كان يخطط في حال الفشل بالوصول للانتخابات، حينها سيقوم مجلس النواب بتشكيل حكومة جديدة ومنحها الثقة.

الشيباني أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة كتصريف أعمال، ولكن دون توسع رهيب في التعاقد والصرف وشراء المواقف بعشرات المليارات.

ولفت إلى أن تحويل الحكومة كتسيير أعمال يوقف مساعي رئيسها للاستمرار بعد هذا التاريخ، والآن سيكون مضطرًا للدفع بقوة في اتجاه الانتخابات.

كما تابع: “لن يكون هناك تشكيل حكومة موازية كما يروج أو يعتقد البعض، ولن يقوم مجلس النواب باي خطوة أحادية الجانب، ستستمر منحة الزواج وأرباب الأسر، وكل قرار اتخذته الحكومة لصالح المواطن ولكن لن يسمح بأي مجال للفساد”.