ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إن أمر سحب الثقة من حكومة الوحدة من عدمه يتطلب ثمانية أيام بحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مضيفًا أن جلسة الاثنين عُقدت لمراجعة ردود الحكومة بعد جلسة الاستجواب، ومدى إقناعها لمجلس النواب.

الشيباني وفي مداخلة عبر برنامج” البلاد” الذي يبث على قناة “ليبيا 218” أوضح أن 60 نائبًا، أكدوا أن هذه الحكومة فشلت فشلًا ذريعًا في تحقيق المهام المطلوبة وفقًا لخارطة الطريق، لافتًا إلى أن عدم قدرة الحكومة على توحيد مؤسسات الدولة، يعدّ الفشل الأكبر.

وأضاف: “الآراء فيما يتعلق بسحب الثقة، هناك من يرى ضرورةً ملحةً لسحب الثقة وتكليف حكومة جديدة، وآخر يرى في حالة سحب الثقة فإن الحكومة ستعمل من طرابلس وهذا يمكن أن يؤدي إلى ظهور حكومة موازية، أما الثالث فيضع اللوم على رئيس الحكومة فيما يتعلق بتهميش الوزراء في حكومته”.

وتابع الشيباني حديثه: “وصلتنا العديد من الشكاوى بخصوص هذا الأمر. ونحن لاحظنا ذلك فيما يخص عمل وزارة الخارجية”.

وأردف: “بعض النواب ينادي بإيقاف الحكومة عن العمل، وتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق مع رئيس الحكومة، والنظر في جملة التجاوزات والتي منها الصرف من خارج الميزانية”.

وأوضح الشيباني فيما يتعلق بقانون الانتخابات البرلمانية، أن هناك توجهًا بالعمل وفقًا القانون رقم 10، الصادر عن المؤتمر الوطني لانتخاب مجلس النواب مع القيام ببعض التعديلات البسيطة، أما بالنسبة للقاعدة الدستورية؛ فسيتم الانطلاق من الإعلان الدستوري المؤقت، وهناك تأييد دولي لهذا التوجه، حسب قوله.