ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي الصول إن حكومة الوحدة الوطنية أسقطت بعد قرار سحب الثقة منها، مضيفًا أن قرار سحب الثقة جاء بأغلبية الأعضاء، حيث حضر الجلسة 113 نائبًا، فيما صوّت على قرار سحب الثقة 89 نائًبا.

الصول وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” أمس الثلاثاء، أوضح أن البرلمان سيختار رئيس حكومة جديد بالتشاور مع جميع الأطراف، خلال الأيام المقبلة وفي أقل وقت ممكن.

وأشار إلى أن قرار سحب الثقة جاء بعد الكثير من المخالفات التي ارتكبتها الحكومة خلال الأشهر الماضية في الكثير من الملفات، وأن أعضاء البرلمان قرروا طرح سحب الثقة للتصويت.