ليبيا – أكد القيادي بجماعة الإخوان عبد الرزاق العرادي على وجود حملة غير مسبوقة ضد عبث “حزب مجلس النواب” الذي يصدر قرارات وتشريعات وصفها بالمعدومة.

العرادي طالب في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” البلديات بضرورة استدعاء نواب مناطقهم للمساءلة من خلال عقد استجواب مفتوح للعامة بالمجلس البلدية.

وتابع مزاعمه بالقول : “كل من يدْخلكم في دوامة، من حضر، من صوت، يدخلكم في متاهة .. الموضوع بسيط جدًا: هل مجلس النواب يعترف بالاتفاق السياسي؟ إن كان الجواب نعم؛ عليه التقيد بما ورد فيه من نصوص، وبالتالي ما فعله يعد باطلًا”.

كما أضاف: “وإذا لا يعترف به؛ يعد سحب الثقة والعدم سواء، وكذلك لا وجود لمجلس النواب لأنه منعدم، بأحكام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وأعيدت ولادته بالاتفاق السياسي، النتيجة أن سحب الثقة من الحكومة إما باطل وإما معدوم”.