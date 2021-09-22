ليبيا – قالت عضو ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي “بمنظور التفاؤل أرى أن مجلس النواب الذي صوت على سحب الثقة من الحكومة قادر على توجيه دفة البلاد لانتخابات برلمانية ورئاسية مباشرة متزامنة في موعدها”.

الفارسي أضافت في تدوينه لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ويترك الحكومة لتصريف الأعمال حتى إنجاز الاستحقاق الانتخابي، أما أن يسحب الثقة من الحكومة ثم يعجز عن التصويت بأغلبية -كعادته- على القاعدة الدستورية للانتخابات، فهذا استهتار بالمسؤولية والمطالب الشعبية.

وأشارت إلى أن ذلك يكون تنسيقًا (شيطانيًا) بينهم وبين مجلس الدولة على عرقلة المسار الانتخابي، معتبرةً أن السيناريوهات البديلة التي في ذهنها غير مطمئنة.