نيويورك – قدم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إحاطة خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب حول تطورات الأوضاع في فلسطين وخاصة في مدينة القدس.

وشدد المالكي في الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الذي عقد في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، على “ضرورة توحيد الجهود من أجل مساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، خاصة في ظل تغول السياسات الاستعمارية، وخاصة الاستيطان الاستعماري، ومخططات الضم”.

وحذر من مخططات ما يسمى بـ “قانون تسوية الأراضي” في مدينة القدس، باعتبارها “سياسة لضم وتغيير معالم المدينة وتهويدها وترحيل شعبنا قسرا”، مشيرا إلى الجرائم الحاصلة في أحياء القدس، خاصة في الشيخ جراح، واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، إضافة إلى “العدوان المستمر على شعبنا، والحصار على قطاع غزة، والهجمات الانتقامية ضد أسرانا البواسل في سجون الاحتلال الإسرائيلي”.

وطالب المالكي العرب بـ”العمل المشترك لحشد الدعم لقرارات دولة فلسطين المزمع تقديمها للجمعية العامة في دورتها الحالية، للحفاظ على زخم القضية الفلسطينية، باعتبارها أولوية على الأجندة الدولية حتى حصول شعبنا على كافة حقوقه، وإنهاء الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي، وتجسيد الاستقلال لدولة فلسطين وعاصمتها القدس”.

المصدر: “وفا”