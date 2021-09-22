السعودية – بعث الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز برقية عزاء ومواساة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إثر وفاة المشير محمد طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

وقال الملك في رسالته: “علمنا بنبأ وفاة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، برقية عزاء للرئيس المصري جاء فيها: “تلقيت نبأ وفاة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق – رحمه الله – وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.

المصدر: “واس”