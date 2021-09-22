ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أمس الثلاثاء، بمقر البعثة الليبية بنيويورك، وزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رمطان لعمامرة، لبحث آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين.

المنفي أشاد بحسب ما ذكر مكتبه الإعلامي بمواقف الجزائر رئيسًا وحكومةً وشعبًا في دعم الحوار السياسي الليبي، وجهود المصالحة الوطنية، للوصول إلى حل يعيد الاستقرار والسلام إلى ليبيا.

وجدد الوزير الجزائري، خلال اللقاء، تضامن بلاده ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الليبي، لتجسيد أولويات المرحلة الراهنة، مؤكدًا على أهمية تحقيق مصالحة وطنية شاملة تنهي صفحة الانقسام والنزاعات.