ليبيا -التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أمس الثلاثاء، بمقر البعثة الليبية بنيويورك، وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور.

المنفي أشاد بحسب مكتبه الإعلامي بتجربة جنوب إفريقيا في تحقيق المصالحة الوطنية، مؤكدًا أن هذا الخيار كان إستراتيجيًا لتجاوزها الفترة الصعبة التي مرت بها، مشددًا على أهمية دعم كافة الخطوات الانتقالية، بما يحقق الأمن والاستقرار في ليبيا.

بدورها، نقلت باندور دعوة الرئيس ماتاميلا سيريل زامافورا للمنفي، لزيارة جنوب إفريقيا، خلال الفترة القادمة، من أجل تعزيز العلاقات المشتركة، والتعاون بين البلدين.

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