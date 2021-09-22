الولايات المتحدة – ذكر وزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو مالوركاس، أن الولايات المتحدة تعتقد بأن روسيا والصين وإيران تمارس “التضليل الإعلامي” حول انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وقال مالوركاس في إفادة خطية إلى مجلس الشيوخ الأمريكي: “تواصل روسيا وإيران والصين، بالإضافة إلى جهات فاعلة أخرى، تضخيم ونشر المعلومات المضللة للجمهور الدولي والأمريكي حول قضايا مثل العدالة العرقية، والادعاءات الكاذبة بشأن انتخابات 2020، وفعالية لقاحات كورونا الأمريكية مقارنة مع اللقاحات الروسية والصينية، وكذلك فيما يتعلق بانسحابنا من أفغانستان”.

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت، في وقت سابق، روسيا والصين بنشر معلومات مضللة حول عدد من الموضوعات، ونفت موسكو وبكين الأمر جملة وتفصيلا.

أما بشأن أفغانستان فقد سيطرت حركة طالبان مجددا على السلطة في البلاد أوائل أغسطس الماضي، ودخل مسلحوها كابل في منتصف الشهر، وأعلنت الحركة في اليوم التالي انتهاء الحرب.

وأكملت القوات الأمريكية انسحابها وأخلت مطار كابل ليلة 31 أغسطس منهية بذلك ما يقرب من 20 عاما من الوجود العسكري الأمريكي في هذا البلد.

ولاحقا في 6 سبتمبر أعلنت حركة طالبان أنها سيطرت على محافظة بنجشير، آخر مقاطعة من 34 كانت خارج نفوذها، وفي اليوم التالي جرى الإعلان عن تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان.

المصدر: نوفوستي