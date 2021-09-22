ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة إن عبد الحميد الدبيبة أبعد مايكون عن الإدراك بخطورة المرحلة، وقد حدد خط سيره مسبقًا، وهو نفس الخط الذي سلكه السراج للبقاء أطول مدة ممكنة وصرف أكبر قدر من أموال ليبيا.

اوحيدة أضاف في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الدبيبة قد ركن إلى عروة توهم أنها وثقى بضمان من أتوا به وقد عقد معهم الصفقة التي مضى في تنفيذها بين مد وجزر وسط أمواج المصالح المتلاطمة، ليبتعد مركبه عن الوجهة التي يفترض أنه حددتها له خارطة طريق الحوار السياسي، ليغرق في مستنقع الفساد ثم ترمي به عاصفة مجلس النواب اليوم ليتحطم على شاطئ المجهول”.

واعتبر أن “المجهول الذي ذهب له الدبيبة أخطر، فقد بتنا نرى نهايته بكل وضوح وهو أوصلنا إلى ما هو أخطر من المربع الذي سبق منح الثقة لهذه الحكومة على أساس أنها حكومة وحدة وطنية مؤقتة تعكف على حل المختنقات، وتوحيد المؤسسات، وتجهيز الساحة لانتخابات نزيهة وشفافة في موعدها إلا أنه اتجه عكس ذلك تمامًا، فلم يكن بد مما ليس منه بد”.