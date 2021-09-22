ليبيا – أكد عميد بلدية طبرق فرج بو الخطابية عدم صحة تصريحه حول بقاء مجلس النواب في مدينة طبرق وما ينشر على لسانه بالخصوص.

بو الخطابية أوضح في تصريح ىخص بها موقع أخبار ليبيا 24 تابعته صحيفة المرصد أنه لم يدلي بأي تصريحات لأي وكالة أو صفحة من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وإن البيان الوحيد هو الذي صدر من بلدية طبرق والبلديات المجاورة بمنطقة البطنان.

وأضاف بو الخطابية إن هذا البيان منشور على الصفحة الرسمية لبلدية طبرق في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مبينا إن البيان واضح ويطالب مجلس النواب بوضوح بالتراجع عن قرار قرار سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية.

وتابع بو الخطابية أن بلدية طبرق والبلديات المجاورة ترى أن حكومة الوحدة الوطنية تسير بخطى ثابتة لتقديم الخدمات للمواطنين من خلال البلديات مع كامل الاحترام لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وباقي الأعضاء.