ليبيا- قال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية لن يؤثر سلبا على موعد الانتخابات المقبلة.

بليحق أوضح في بيان صحفي تابعته صحيفة المرصد إن تحويل الحكومة لتصريف الأعمال لن يؤثر على واجباتها الأساسية وكل الإجراءات التي اتخذتها في صالح المواطن مثل منحة أرباب الأسر ودعم الزواج لافتا إلى أنه كان يتوجب على الحكومة العمل على مهام محددة.

وتابع بليحق إن هذه المهام تتمثل في توحيد المؤسسات ومعالجة المختنقات اليومية والتجهيز للانتخابات وليس توقيع اتفاقيات طويلة الأمد والإنفاق على بند التنمية.