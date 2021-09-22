تركيا تكشف عن محادثات حول الاستثمار مع الإمارات

تركيا تكشف عن محادثات حول الاستثمار مع الإمارات

تركيا – كشف نائب وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، عن محادثات مع الإمارات بشأن استثمارات محتملة في قطاع الطاقة بتركيا في مؤشر جديد على تراجع حدة التوتر بين البلدين.

وقال بيرقدار، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الثلاثاء على هامش مؤتمر “غازتك” في دبي، إن بلاده تخوض محادثات مع الإمارات حول الاستثمار في مشاريع متعلقة بالطاقة في تركيا، مشيرا إلى أن مسؤولين إماراتيين أبدوا سابقا اهتماما بتوليد الكهرباء.

وأشاف بيرقدار أنه سيجري غدا الأربعاء اجتماعا مع الطرف الإماراتي لمناقشة الاستثمارات المحتملة في قطاع الطاقة التركي، مشيرا إلى أن هناك مجالات عدة يمكن أن يتعاون في إطارها البلدان.

ومن المتوقع أن يجري بيرقدار غدا لقاء مع وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي.

وشهدت العلاقات التركية الإماراتية توترا متصاعدا خلال السنوات الماضية على خلفية قضايا عدة على رأسها دعم تركيا لقطر وملفات ليبيا وسوريا واليمن والاتهامات المتبادلة بالتجسس وإبرام السلطات الإماراتية اتفاق تطبيع مع إسرائيل.

ولاحقا تراجعت حدة التوتر السياسي بشكل ملموس حيث أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالا هاتفيا يوم 30 أغسطس بحثا فيه “العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين”.

وتزامنا مع ذلك أكد مسؤولون ومصادر مطلعون أن البلدين يعملان على خطط لتطوير التعاون الاقتصادي بينهما بما في ذلك عبر الاستثمارات الإماراتية في قطاع الطاقة بتركيا.

المصدر: وسائل إعلام تركية + وكالات