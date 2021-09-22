ليبيا – تمكن أعضاء جهاز الأمن الداخلي الإثنين من ضبط 5 أشخاص من العناصر التابعين له والعاملين بمنفذ مطار معيتيقة الدولي، لقيامهم باستغلال سلطات وظيفتهم في تهريب النقد الأجنبي خارج البلاد عبر المنافذ.

الجهاز أوضح عبر مكتبه الإعلامي أن المضبوطين قاموا باستغلال سلطات وظيفتهم بالمُساعدة والمشاركة بالشكل المباشر وغير المباشر في تسهيل مرور 5 نساء من ضحايا أولئك السماسرة عبر أقواس التفتيش، دون مراعاة للواجب المكلّفين به، والمهام المسندة إليهم.

وأكد جهاز الأمن الداخلي اتخاذه كافة الإجراءات القانونية حيال المضبوطين وإحالتهم الى جهات الاختصاص، مشيرًا إلى أن البحث جارٍ لضبط كل من تورط في ذلك.

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