إيران – أكد رئيس البرلمان الايراني،محمد باقر قاليباف إنه بعد أن كانت إسرائيل تفكر بالاقتراب من حدودنا.. الان نحن أصبحنا نقف على حدودها في الجولان.

وأضاف قاليباف في مراسيم إحياء أسبوع الدفاع المقدس، (إحياء ذكرى انطلاق الحرب الإيرانية العراقية): “الإسرائيلي كان يفترض أن بإمكانه الاقتراب من خطوطنا الأمامية في جلولاء العراقية على بعد كم ك.م من حدودنا.. لكنه اليوم يتخوف من حضورنا في الجولان على بعد كيلومترات فقط من حدوده..

كان يريد احتلال طهران و أصبح في هذا الوضع .. هذا يثبت عظمة الثورة الاسلامية”.

وتابع قاليباف قائلا: “حتى من يتبنى أفكارا انبطاحية غربية في الداخل يجب عليه أن يفهم أن العزة و الكرامة في الدنيا والآخرة لا تأتي إلا من خلال الاتكاء على الإسلام و الشعب وبذل الجهود والعمل المضني والتمسك بثقافة الايثار و الشهادة”.

المصدر:RT