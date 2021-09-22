ليبيا – استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح الثلاثاء الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، وذلك بمقر المفوضية.

الاجتماع استعرض بحسب المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات مستجدات العملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر القادم، والتقدم المُحرَز في الملف التشريعي، وخاصة بعد استلام المفوضية قانون انتخاب رئيس الدولة، واستعدادات المفوضية في الفترة الحالية التي تغطي الكثير من جوانب التدريب والعمل اللوجستي.

من جانبه، أكد زينينغا على دعم بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عامة للانتخابات الليبية المرتقبة، مشيدًا بالتطورات السياسية الإيجابية وانعكاسها على سلمية ونجاح الانتخابات.

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