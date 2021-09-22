سوريا تشارك في مؤتمر عربي عن المياه في الإمارات

سوريا تشارك في مؤتمر عربي عن المياه في الإمارات

الإمارات العربية – شاركت سوريا في أعمال منتدى استضافته دولة الإمارات حول المياه يناقش تحقيق الأمن المائي والتغيرات المناخية وآثارها على الأمن المائي العربي.

وشاركت سوريا التي ما زالت عضويتها مجمدة في جامعة الدول العربية، في “المنتدى العربي الخامس للمياه” الذي حضره عدد من الدول العربية مثل السعودية والأردن والبحرين والكويت، إضافة إلى رئيس المجلس العالمي للمياه لويك فوشون، ورئيس المجلس العربي للمياه محمود أبو زيد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

وعقد المنتدى تحت شعار “الأمن المائي العربي من أجل السلام والتنمية المستدامة”.

وذكرت وكالة “سانا” أنه “جرى على هامش بدء أعمال المنتدى افتتاح المعرض العربي لتقنيات المياه بمشاركة (وزير الري السوري تمام) رعد والوفد المرافق له”.

ويتناول المؤتمر عدة قضايا أبرزها تحقيق الأمن المائي والتغيرات المناخية وآثارها على الأمن المائي العربي والتقنيات الحديثة والإدارة المائية الفعالة المساعدة في تحقيق الأمن المائي العربي المستدام وموارد المياه الدولية ودورها في تحقيق السلام والتنمية.

المصدر: “سانا” + “وام”