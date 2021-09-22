نيويورك – عرض وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوزيل، ملفات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي ومجمل الملفات الإقليمية والدولية التي تمثل أولويات للجانبين.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصري أحمد حافظ، إن شكري التقى بوريل على هامش مشاركتهما في الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، مشيرا إلى أن الجانبين ناقشا سبل دفع مختلف ملفات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار متابعة نتائج زيارة شكري الأخيرة إلى بروكسل في يوليو الماضي، وذلك اتصالا بالشراكة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن اللقاء تطرق أيضا إلى مجمل الملفات الإقليمية والدولية التي تمثل أولويات لكل من مصر والاتحاد الأوروبي، لاسيما ما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، فضلاً عن تناول ملف سد النهضة.

هذا وأكد شكري “أهمية توسيع نطاق التعاون في الفترة القادمة لتحقق مصالح الجانبين، مع أهمية الدفع قدما نحو تشجيع زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر، خاصة في ظل مناخ الاستثمار المتميز الذي توفره مصر واتساع حجم السوق المصري”.

المصدر: RT