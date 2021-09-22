الولايات المتحدة – صرّح قائد القيادة الشمالية في الجيش الأمريكي، الجنرال غلين فانهيرك، بأن روسيا تشكل التهديد العسكري الرئيس للولايات المتحدة.

وفي مقابلة مع مجلة القوات الجوية، قال فانهيرك، الذي يرأس أيضا قيادة الدفاع الجوي الفضائي المشتركة بين الولايات المتحدة وكندا في أمريكا الشمالية: “روسيا اليوم هي التهديد العسكري الرئيس للوطن. إنها ليست الصين، بل روسيا”.

ورأى الجنرال الأمريكي أن الصين على الرغم من أنها تمثل “تهديدا وجوديا طويل الأمد” لأمريكا، لكن “روسيا اليوم تشكل تهديدا عسكريا كبيرا للولايات المتحدة، مضيفا أنه “في الجانب الحركي، الغواصات والقاذفات وصواريخ كروز، وفي هذا النوع من القدرات، روسيا هي التهديد العسكري الرئيس”، واصفا روسيا والصين بأنهما “متساويتان في الجوانب غير الحركية مثل الفضاء السيبراني.. ويجب أن يُخشى من كلاهما”.

وفي حديثه خلال مؤتمر نظمته رابطة القوات الجوية يوم الثلاثاء، وصف قائد القيادة الشمالية في القوات المسلحة الأمريكية الصواريخ الباليستية بأنها شكل آخر من أشكال الردع، إلى جانب الأسلحة النووية.

وشدد الجنرال الأمريكي على أهمية استثمار موارد البنتاغون لتحسين القدرات الأمريكية في القطب الشمالي، لافتا إلى أنه “للتنافس في القطب الشمالي، في هذه البيئة الاستراتيجية، تحتاج إلى أن تكون مثابرا، ويجب أن تكون حاضرا هناك”.

المصدر: تاس