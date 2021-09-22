مصر.. أربعيني يسير عاريا في شوارع قرية في الشرقية ويكسب 25 ألف جنيه

مصر.. أربعيني يسير عاريا في شوارع قرية في الشرقية ويكسب 25 ألف جنيه

مصر – جاب رجل أربعيني شوارع قرية النعامنة بمحافظة الشرقية في مصر عاريا من ملابسه، في مشهد غريب أثار غضب أهالي البلدة، وذلك تنفيذا لرهان مع صديقه.

وتم رصد الواقعة عبر كاميرات المراقبة الموجودة داخل المحلات في الشارع حيث كان يسير الرجل الأربعيني.

وقال ضياء محمد، أحد أهالي القرية، خلال حديث لموقع “الوطن” إنه “كان يمارس عمله كبائع في سوبر ماركت، مساء الخميس الماضي، فرأى الرجل الأربعيني يأتي من بعيد، يلتف من حوله الأطفال، ويجوب شوارع القرية كلها، وسط ذهول مما يحدث، وبدأت أذهان الأهالي تفكر في أشياء بعيدة عن صحة الواقعة”.

وأضاف: “كلنا قلنا أنه كان بيعمل فعل فاضح، واتقفش ومالحقش يلبس هدومه”.

وتابع أن “بعض الأشخاص شاهدوه فسارعوا بخلع ملابسهم، من أجل ستره، ولكن الغريب هو رفضه ستر عورته الظاهرة على الملأ”.

وأردف قوله: “الموقف كان مقرف جدا لأن الناس كلها شافت اللي حصل، واللي كان بيحاول يستره بيمنعه، لأنه مر على بيت العمدة، والغفير خلع جلابيته عشان يستره، رفض يلبس أي هدوم”.

وبعد نحو نصف ساعة، عاد الرجل الأربعيني الذي يعمل في تجارة الأغنام، إلى من تراهن معه ليأخذ منه مبلغ الـ 25 ألف جنيه، وجلس عاريا أمام منزله يحسب الأموال التي أخذها.

وقال ضياء: “الغريب إنه حتى بعد ما أخد الفلوس، وقف قدامه بيته يعدها، بعد ما الأطفال زفوه في الشارع”.

وأثارت الواقعة أثارت غضب الأهالي، الذين عرفوا بعدها قصة الرهان، إذ توسط أحد الأشخاص بينهما، وحمل الأموال في يده، ليعطيها للرجل، عند تنفيذ ما وعد به، أو يرجعها لصاحبها عندما يفشل الأخير في الرهان.

المصدر: “ألوان الوطن”