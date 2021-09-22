إسبانيا – أهدر المهاجم هالك ركلة جزاء ليعود فريقه أتلتيكو مينيرو بتعادل سلبي أمام حامل اللقب ومضيفه بالميراس، في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة كوبا ليبرتادوريس الموازية لدوري أبطال أوروبا.

وارتطمت ركلة المخضرم هالك، البالغ 35 عاما، في أسفل القائم الأيسر في الدقيقة 42، فيما ارتمى حارس مرمى بالميراس ويفرتون إلى الجهة المعاكسة على ملعب “أليانز باركي” في ساو باولو.

وتحصل الفريق الضيف على ركلة الجزاء هذه بعدما عرقل مدافع بالميراس، غوستافو غوميش، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني وتشيلسي السابق، البرازيلي-الإسباني دييغو كوستا، داخل منطقة الجزاء، قبل أن يتعرض الأخير لإصابة في أوتار الركبة ويخرج من الملعب في الدقيقة 54.

وغابت عن المباراة الفرص الحقيقية في مواجهة باهتة بعدما لعب الفريقان بحذر شديد خوفا من استقبال الأهداف، فيما عانى بالميراس، الساعي لإحراز لقب المسابقة القارية للمرة الثالثة بعد عامي 1999 و 2020 ، ضد دفاع أتلتيكو القوي.

وفيما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، حين حاول هالك صاحب 7 أهداف في المسابقة القارية، التعويض عن ركلة الجزاء الضائعة بتسديدة من ركلة حرة مرت بعيدا عن المرمى.

وستقام مباراة الإياب في بيلو هوريزونتي الثلاثاء المقبل.

وفي ذهاب نصف النهائي الثاني، الأربعاء، يستضيف فلامنغو البرازيلي على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو منافسه برشلونة الإكوادوري، وهو الفريق الوحيد الذي خرق هيمنة الاندية البرازيلية على المربع الذهبي.

المصدر: “أ ف ب”