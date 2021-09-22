ليبيا -التقت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش أمس الثلاثاء مع وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرغ؛ وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وزير خارجية النمسا أكد خلال اللقاء بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية على دعم بلاده لجهود حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وقال الوزير: “إننا شركاء معكم لتحقيق أهدافكم، وإننا نعلم أن استقرار ليبيا سينعكس إيجابيًا على استقرار المنطقة”، مؤكدًا أن الاستمرار في تنفيذ حظر الأسلحة إلى ليبيا يعد عاملًا مهمًا في تحقيق السلام، مجددًا دعم بلاده لاستقرار ليبيا.

من جهة أخرى، أعرب شالينبرغ عن حرص النمسا على تطوير العلاقات الثنائية وتفعيل اتفاقيات التعاون مع ليبيا، والتي تشمل مجالات حيوية متعددة.

من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية على عمق علاقات الصداقة التي تربط البلدين، معربةً عن تطلعها إلى شراكة حقيقية بين ليبيا والنمسا تترجم إلى مشاريع على أرض الواقع تعود بالفائدة على الشعبين.

وقدمت وزيرة الخارجية لمحة عن مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وعبرت عن تقديرها لدعم النمسا للمسار الديمقراطي.

وعلى صعيد آخر، بحث الجانبان قضية الهجرة غير الشرعية وسبل معالجتها، حيث أبدى الوزير النمساوي استعداد بلاده لدعم ليبيا في جهودها للحد من الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن لدى النمسا مؤسسة تقنية متخصصة في حماية الحدود، وفي هذا السياق عرض مساعدة ليبيا في تامين وحماية حدودها.

وبحثت وزيرة الخارجية خلال الاجتماع إمكانية تدريب الدبلوماسيين الليبيين في النمسا والتي لديها معهد دبلوماسي عريق يعد الأقدم في العالم، ورحب الوزير النمساوي وابدى الاستعداد لتنفيذ هذا المقترح.

وفي ختام اللقاء تبادل الجانبان الدعوات لزيارة البلدين، على أن تحدد مواعيد الزيارات في وقت لاحق.

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