ليبيا – التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش أمس الثلاثاء في نيويورك مع وزير خارجية فنزويلا فيليكس بلاسينسيا غونزاليس.

المنقوش أكدت في بداية اللقاء على عمق العلاقات التي تربط ليبيا وفنزويلا، مشددة على ضرورة العمل سويًا على تعزيز هذه العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين.

وأشارت وزيرة الخارجية إلى أن فنزويلا كانت أول دولة في أمريكا اللاتينية تقيم ليبيا علاقات دبلوماسية معها، وأن الوقت قد حان لإعادة فتح سفارة فنزويلا في العاصمة طرابلس.

من جانبه أكد وزير الخارجية الفنزويلي على دعم بلاده للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، وحرصها على تحقيق الاستقرار في ليبيا، معربًا عن تطلع بلاده لتفعيل اتفاقيات التعاون المشترك.

وقال: إن بلاده ستعيد فتح سفارتها في طرابلس. ودعا الى إعادة فتح السفارة الليبية في كاراكاس.

وأضاف: “بإمكان الأصدقاء الليبيين الاعتماد علينا وستكون فنزويلا بوابة ليبيا في أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي”، مشيرًا إلى أن بلاده كان لها علاقات جيدة مع النظام السابق، لكنها تحترم إرادة وتطلعات الشعب الليبي في التغيير.