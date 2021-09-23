نيويورك – ركز وزراء خارجية الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي في لقائهم أمس مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على ملف أفغانستان كما بحثوا أيضا ملفي إيران ومكافحة الجائحة.

أفادت بذلك مسؤولة رفيعة المستوى بالخارجية الأمريكية أمس الأربعاء في إيجاز خاص بمشاركة الولايات المتحدة في الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت المسؤولة: “التقى وزير الخارجية (أنتوني بلينكن) بزملائه الخمسة – وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين. وشارك وزير الخارجية الصيني بشكل افتراضي، فيما حضر جميع الآخرين بمن فيهم أنطونيبو غوتيريش الاجتماع شخصيا”.

وأضافت المسؤولة أن المحادثة كانت مكرسة لأفغانستان بشمل أساسي، لكن المشاركين تبادلوا أيضا وجهات النظر بشأن إيران وجائحة فيروس كورونا”.

وفي وقت سابق ذكرت الخارجية الروسية أن المشاركين في الاجتماع أكدوا وجود حاجة ملحة لتقديم المساعدات الإنسانية دون انقطاع لأفغانستان.

المصدر: “تاس”