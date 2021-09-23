اجتماع تركي أمريكي في البيت الأبيض يدور حول الأوضاع في 3 دول عربية

اجتماع تركي أمريكي في البيت الأبيض يدور حول الأوضاع في 3 دول عربية

واشنطن – بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، العلاقات الثنائية والتطورات الأخيرة في المنطقة.

وبحسب بيان صادر عن مكتب قالن، فإن الاجتماع حصل في البيت الأبيض وتناول الجانبان خلاله العلاقات الثنائية ومسألتي وباء كورونا والتغير المناخي، إضافة إلى التطورات في أفغانستان وسوريا والعراق وليبيا وقبرص وشرقي المتوسط، والتطورات الإقليمية الأخرى.

وجرى التشديد على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات التركية الأمريكية، وتم تبادل وجهات النظر حول الخطوات الواجب اتخاذها لزيادة التعاون الاقتصادي.

كما تم التركيز على زيادة الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، وتفعيل الآليات اللازمة لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين لتصل إلى 100 مليار دولار، والتأكيد على ضرورة التعاون الدولي للحيلولة دون حدوث أزمات إنسانية جديدة في أفغانستان ولإيصال المساعدات الإنسانية إلى البلاد في أسرع وقت ممكن.

وجرى التنويه إلى أهمية التضامن بين حلفاء “الناتو”، وضرورة حل الخلافات بينهم عبر الحوار والمفاوضات. وتم تقييم الوضع في منطقة القوقاز، والتأكيد على أهمية استمرار الجهود متعددة الجوانب لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.

المصدر: “الأناضول”