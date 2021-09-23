ليبيا – اتهم عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق رئاسة المجلس بقيادة عملية تزوير للنصاب القانوني بهدف سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية.

الأبلق أوضح في تصريحات لصحيفة القدس العربي تابعتها صحيفة المرصد أنه تم التلاعب بعدد المصوتين لسحب الثقة بقيادة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مبينا إن هذا التزوير قاد لاعتراض عدد كبير من أعضاء المجلس.

وأضاف الأبلق إن عدد الحاضرين للجلسة كان 113 عضوا وقد تم إعلان تصويت 89 نائبا للادعاء بالوصول إلى النصاب مؤكدا إن اتفاق الصخيرات السياسي نص على الحاجة لـ120 صوتا لسحب الثقة فيما يتطلب تنفيذ النظام الداخلي 89 صوتا.

وأكد الأبلق أن رئاسة مجلس النواب قد تكون باحثة عن إنشاء حكومة موازية.