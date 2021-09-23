ليبيا – ألقى قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغـازي أمس الثلاثاء القبض على شبكة من مُهربي البشر بالمدينة.

مديرية أمن بنغازي وفي بيان لها نشرته عبر مكتبه الإعلامي قالت: إنها ألقت القبض على شبكة من مهربي البشر، من ضمنهم أشخاص يحملون الجنسية المصرية بمساعدة أشخاص ليبيين.

وأوضحت المديرية أن الشبكة تقوم بجلب اجانب إلى الأراضي الليبية خلسةً من جمهورية مصر، ومن ثم يقومون بتهريبهم إلى إيطاليا بحرًا.

وأكدت المديرية أن أعضاء قسم البحث الجنائي قاموا بالبحث والتحري وجمع قدرٍ كبير من المعلومات عن كافة أعضاء الشبكة المختصة بالتهريب.

وأسفرت جهود القسم عن رصد تحركات هذه الشبكة ومعرفة أوقات تواجدهم داخل مدينة بنغـازي، وتم تحديد المكان والوقت بمراقبة كامل تحركاتهم، وتم إعداد كمين محكم لهم داخل مدينة بنغـازي وضبطهم متلبسين بالجرم المشهود، وبالاستدلال معهم اعترفوا بما نسب إليهم.

مديرية أمن بنغازي أفادت بأن أعضاء الشبكة اعترفوا بأنهم تسلموا مبلغ ألف دينار ثمن تهريب الفرد الواحد، مؤكدةً أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهم ثم إحالتهم إلى جهات الاختصاص.

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