البرازيل – دافع النجم البرازيلي المعتزل، رونالدو نازاريو الملقب “الظاهرة”، رئيس نادي بلد الوليد الإسباني عن مشروع إقامة دوري السوبر الأوروبي “سوبر ليغ”.

وقال رونالدو الذي احتفل يوم أمس بعيد ميلاده الـ45، في تصريحات لصحيفة “The Athletic”: “السوبر ليغ ليس فكرة سيئة، فالجماهير تريد دائما مشاهدة المباريات الكبيرة”.

وأضاف: “عشاق كرة القدم مثلنا يريدون مشاهدة ريال مدريد يلعب ضد ميلان وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، دون الحاجة لانتظار مرحلة دور الثمانية أو قبل النهائي لمتابعتها”.

وتابع قائلا: ” تفاعلت الجماهير ضد هذه الفكرة، ورأيت مظاهرات احتجاجية في إنجلترا ضد السوبر ليغ، ربما بسبب سوء توضيح الفكرة”.

واستطرد نجم ريال مدريد وبرشلونة السابق: “أعتقد أن هناك إمكانية لهذا المشروع، وأنه في المستقبل القريب، ستكون هناك ابتكارات للأندية والجماهير”.

وناشد رونالدو الجهات المسؤولة والأندية الأوروبية الموافقة على مقترح دوري السوبر الأوروبي لتحسين منتج كرة القدم.

يذكر أن 12 ناديا أوروبيا، على رأسها برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس، أعلنت في شهر أبريل الماضي، إنشاء دوري السوبر الأوروبي، بالإضافة لتسعة أندية هي: ميلان وإنتر ميلان وأرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام وأتلتيكو مدريد، لكن مشروع البطولة الجديدة انهار بعد 48 ساعة فقط، بعد انسحاب الأندية التسعة الأخيرة تحت ضغط جماهيري ورسمي من “اليويفا” والاتحادات المحلية.

وظلت أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس متمسكة بالمشروع حتى اللحظة.

وخطط دوري السوبر لزيادة إيرادات أندية الصفوة في أوروبا والسماح لها بتوزيع المزيد من الأموال على البقية.

لكن “اليويفا” رأى مثل الأندية الأخرى والجماهير أن دوري السوبر يخدم فقط مصالح أندية الصفوة وأنها مسابقة مغلقة ضد النظام طويل الأجل للكرة الأوروبية.

المصدر: theathletic.com