موسكو – ارتفعت البورصات الأوروبية، امس بعدما أعلنت شركة “إيفرغراند” الصينية المثقلة بالديون أنها توصلت إلى اتفاق مع أصحاب سنداتها لتجنب التخلف عن السداد، كذلك صعد مؤشرا بورصة موسكو.

وبحلول 10:28 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 1.04% إلى 7053.31 نقطة، وصعد مؤشر CAC40 الفرنسي بنسبة 1.14% إلى 6626.92 نقطة، وزاد مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.59% إلى 15440 نقطة.

وجاء الارتفاع بعد إعلان من شركة “إيفرغراند” العقارية الصينية العملاقة، التي تعاني صعوبات مالية، اليوم أنها توصلت إلى اتفاق مع أصحاب السندات لتجنب التخلف عن السداد.

إلا أن ذلك لا يحل مشكلة شركة التطوير العقاري العملاقة، التي تتخذ من بكين مقرا لها، بسبب دينها الكبير، إذ ترزح الشركة تحت دين قدره 260 مليار يورو.

وفي بورصة موسكو، ارتفع مؤشرا البورصة الأربعاء في ظل صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية، وعلى خطى الأسواق الأوروبية.

وبحلول الساعة 11:25 بتوقيت موسكو، صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.86% إلى 4005 نقطة، فيما ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 1.19% إلى 1731 نقطة.

وفي أسواق النفط، صعد مزيج “برنت” إلى فوق مستوى 75 دولارا للبرميل، وذلك بدعم من بيانات أظهرت تراجع مخزونات الذهب الأسود في الولايات المتحدة.

المصدر: RT + أ ف ب