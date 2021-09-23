ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي إنه في المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية يقول بأن كل مواطن يريد أن يترشح (يعد موقوفًا عن العمل وممارسة مهامه) قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر؛ لذا فإن تحويل حكومة الدبيبة لتصريف أعمال لن يسمح له بالترشح، حيث حاول البعض تسويق (فكرة المؤامرة) لما حدث.

البيوضي أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أنه في الحقيقة ما حدث كان قفرة في الهواء من أعضاء مجلس النواب الرافضين لتسليم السلطة، المستمرين في خيار الهروب للأمام بتعطيلهم إصدار قانون الانتخابات التشريعية متأملين استمرارهم في مقاعدهم للأبد على غرار أعضاء مجلس الدولة.

وتابع: “من دون شك أن الدبيبة استفاد من خطئهم ويوم الجمعة موعد مهم للتأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها”.