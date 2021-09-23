ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكالي إن عملية سحب الثقة من الحكومة جرى تزويرها عند عدّ الأصوات، وهو عمل غير مدروس لا يصب في مصلحة ليبيا.

التكالي أشار في تصريح “للجزيرة نت” إلى أن عملية سحب الثقة لم تبلغ النصاب المحدد وهو 87 عضوًا، والذين صوتوا هم 70 نائبًا من الحاضرين للجلسة.

ورأى أن التعويل كان على حكومة الوحدة الوطنية لإنهاء الانقسام والوصول إلى الاستحقاق الانتخابي نهاية ديسمبر المقبل. مضيفًا أن محاولة عرقلة الحكومة عن أداء مهامها يأتي رغبة من بعض الأطراف في استمرار الصراع.

وطالب حكومة الوحدة بالاستمرار في عملها، وتقديم الخدمات لجميع الليبيين. مشددًا على ضرورة أن يتوقف الأمر عند هذا الحد، وعدم اللجوء إلى خطوات أخرى قد تربك المشهد من جديد.