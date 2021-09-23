ليبيا – حذر خالد الزايدي محامي أسرة العقيد الراحل القذافي بعض السياسيين والإعلاميين من إطلاق وتداول تصريحات بشأن موكليه.

الزايدي أوضح في تصريح صحفي خص به صحيفة المرصد إن بعض الإعلاميين والساسة مطالبين بتوخي الدقة فيما يخص ما يخرجون به من تصريحات في المحطات العالمية والمحلية وتناول للأخبار والتحليلات السياسية التي تخص أسرة العقيد الراحل القذافي.

وتابع الزايدي إن هذا المطلب حيوي في هذه المرحلة المهمة والحساسة التي فيها الشعب الليبي إلى الاستقرار والتهدئة وتمكين عين الشعب الراصدة للمعرفة وتفسير ما هو صادر عن أسرة العقيد الراحل القذافي بشكل رسمي.

وأضاف الزايدي إن ما يحدث هو في إطار المشهد السياسي والإعلامي من فوضى وتوظيف غير بريء واتساع أفق المنابر الإعلامية العامة والخاصة والأهمية التي حظيت بها من حيث متابعة المواطن الليبي لها ومواكبة مايرد فيها من خبر او تحليل أو رأي.

واختتم الزايدي تصريحاته بالتأكيد على أنها تأتي بعد ملاحظة مسألة وجود مساحة واسعة في الآونة الأخيرة لتحليل الأحداث المتسارعة ومتابعة المواقف في المجتمع سواء كانت على مستوى الموسسات أو الأفراد ليقوم بالانتقاد لدوافع وغايات شخصية أو نفعية.