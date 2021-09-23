ليبيا – اجتمع وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي أمس الأربعاء مع أعضاء لجنة توطين العلاج لمرضى العيون، لمناقشة آلية توطين علاج العيون بليبيا.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة تم الاتفاق على تطوير أقسام العيون بالمستشفيات والمراكز الطبية وعددها 17 قسم على مستوى ليبيا، من خلال توفير الأجهزة والمعدات الطبية، للتخفيف من الازدحام والتقليل من قوائم الانتظار بمستشفى العيون بطرابلس.

وشدد الوزير على ضرورة تفعيل تخصصات القرنية، الشبكية وتجميل العيون بالداخل، والتي تُعد من أكثر التخصصات التي تحال للعلاج بالخارج.

كما أكد على ضرورة التركيز على ملف تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة على مستوى ليبيا، من أجل تحقيق رؤية وزارة الصحة في توطين العلاج والخبرات.

وحسب الإحصائيات الواردة من مستشفى العيون بطرابلس فأن المستشفى يستقبل أكثر من 1000 حالة في اليوم، ويجري أكثر من 30 عملية جراحية كبرى يوميًا.