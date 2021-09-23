مصر – منح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اللاعبين واللاعبات والأطقم التدريبية المصرية المتوجة بميداليات خلال دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة في طوكيو 2020، بعض الأوسمة.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي، بأن الرئيس قام بمنح وسام الرياضة من الطبقة الثانية لكل من لاعب التايكوندو محمد الزيات والمدير الفني محمود عبد الجواد والمدرب هاني علي، ولاعبي رفع الأثقال شريف عثمان ومحمود محمد ورحاب أحمد وفاطمة عمر، وكذلك رئيس الجهاز الفني لرفع الأثقال محمود نبيل والمدير الفني للسيدات شعبان يحيى والمدير الفني للرجال عماد الدين بهجت ومدرب السيدات شريف حسين ومدرب الرجال عبد المنعم صلاح.

كما منح الرئيس المصري وسام الرياضة من الطبقة الثالثة للاعبَي رفع الأثقال محمد صبحي وهاني محسن.

المصدر: RT