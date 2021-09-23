ليبيا – وصف عضو مجلس النواب محمد العباني سحب الثقة بأنه “قرار شرعي” اتخذه مجلس النواب بناء على المادة 194 من النظام الداخلي الصادر بقانون رقم 4 سنة 2014.

العباني اعتبر في تصريح “للجزيرة نت” أن سحب الثقة من ناحية التوقيت، لم يكن خطوة موفقة لمجلس النواب،مضيفًا: “وإن كان من حقه اتخاذه، لكن المدة المتبقية على الاستحقاقات التي يرغب بها الشعب الليبي -وهي إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية- قليلة”.

وأضاف: “صوّتُّ بالاعتراض على سحب الثقة من الحكومة، ولكن هذا قرار مجلس النواب وهو إجراء صحيح، ومن يعترض عليه أن يطعن في القرار”.

واعتبر العباني أن مجلس النواب كان عليه تهيئة الظروف للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، من خلال إصدار قانون انتخاب مجلس النواب، وترسيم الدوائر الانتخابية، بدل سحب الثقة من الحكومة.