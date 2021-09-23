روسيا – أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا تفي بجميع التزاماتها تجاه مستهلكي الغاز الأوروبيين، مشيرا إلى أنه من المستحيل زيادة إمدادات الغاز قبل إبرام العقود بهذا الشأن.

وجاء تعليق بيسكوف ردا على تصريح كبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية لأمن الطاقة، آموس هوشستين، خلال مقابلة أجرها مع وكالة “بلومبرغ” في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وشدد المسؤول الأمريكي خلال المقابلة على ضرورة قيام روسيا بزيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، كون بعض دول الاتحاد الأوروبي قد لا تكون لديها احتياطيات كافية من الغاز في حال كان الشتاء القادم شديد البرودة.

من جهته قال بيسكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء، إن روسيا تفي بجميع التزاماتها التعاقدية مع المستهلكين الأوروبيين بنسبة 100% وأكثر من ذلك، كما أن إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا قريبة من مستوى تاريخي.

وأضاف، أن “المسألة بسيطة للغاية، الغاز يباع أولا ومن ثم يتم إنتاجه بعد ذلك، ومن ثم عبوره، ومن المستحيل ضخ الغاز دون بيعه”.

وأشار إلى أنه من أجل زيادة حجم إمدادات الغاز عبر أوكرانيا بعد العام 2024 على سبيل المثال تجب زيادة كميات الغاز التي تشتريها أوروبا.

وأكد بيسكوف، أن شركة الغاز الروسية “غازبروم” كانت وستظل الضامن الأكثر موثوقية لإمدادات الغاز للمستهلكين في أوروبا.

المصدر: تاس