مصر – علقت وزارة المالية المصرية على تصريحات منسوبة لوزيرها، محمد معيط، حول دفع 5 جنيهات عن كل 500 جنيه يتم سحبها من ماكينة الصراف الآلي.

وأكدت الوزارة المصرية أنه لا صحة مطلقا للتصريحات المنسوبة للوزير في أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن “دفع 5 جنيهات على كل 500 جنيه يتم سحبها من ماكينة الصراف الآلي كقيمة تأمين ماكينة الصراف الآلي حفاظا على فلوس المواطنين”.

وأوضحت وزارة المالية، أن ما يؤكد عدم صحة هذه التصريحات المنسوبة للوزير، أن مضمونها، الذي يتعلق بماكينات الصراف الآلي، ليس من اختصاص وزارة المالية، وإنما يدخل في اختصاص القطاع المصرفي.

وذكر بيان وزارة المالية، أن وزير المالية لم يقم بإدلاء أي تصريحات فى هذا الشأن، “فوزارة المالية لا علاقة لها من قريب أو بعيد بماكينات الصراف الآلى”، لافتا إلى أن ماكينات الصراف الآلي، تتبع القطاع المصرفي.

المصدر: RT