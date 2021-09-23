ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أمس الأربعاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

الاجتماع بحث وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس آخر المستجدات السياسية في ليبيا، وسبل تحقيق الاستحقاق الانتخابي في موعده، والعمل على تفعيل المصالحة الوطنية، كما تم خلال الاجتماع، التأكيد على أهمية تنفيذ جميع مخرجات مؤتمر جينيف.

وناقش عدد من القضايا، ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز العلاقات الثنائية، بين البلدين الصديقين.

وحضر الاجتماع وزير الدفاع التركي “خلوصي أكار” ووزيرة الخارجية بحكومة الوحدة “نجلاء المنقوش” ومندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة “طاهر السني”.