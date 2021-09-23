ليبيا – التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش أمس الأربعاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وزيرة خارجية بلجيكا صوفي ويلميس.

اللقاء استعرض وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت الوزيرة البلجيكية على دعم بلادها للمسار السياسي ولجهود حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق الاستقرار في ليبيا والذي يعزز الأمن والاستقرار في كامل المنطقة.

من جانبها أشادت المنقوش بالموقف البلجيكي الداعم لاستقرار ليبيا، وفي هذا السياق تحدثت عن مبادرة استقرار ليبيا التي أعلنتها في يونيو الماضي، والتي سيعقد بشأنها مؤتمرًا دوليًا على المستوى الوزاري في العاصمة طرابلس في 21 أكتوبر المقبل.

وأوضحت بأن الأمن هو المدخل للاستقرار وفي ظل الأمن ستعقد الانتخابات.