المكسيك – أعلنت لجنة مكافحة الاحتكار في المكسيك اليوم الخميس تغريم 17 ناديا لكرة القدم بسبب التآمر لوضع سقف لرواتب اللاعبات.

وقالت اللجنة إنها تعتزم تغريم هذه الأندية حوالي تسعة ملايين دولار بسبب ممارساتها غير القانونية.

واتخذت الأندية هذا الإجراء بشكل علني تقريبا من خلال الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، وقالت اللجنة إن الهدف كان “تعميق فجوة الرواتب بين لاعبي ولاعبات كرة القدم بشكل أكبر”.

وتضمنت القائمة عددا من أفضل أندية الكرة المكسيكية.

ويبدو أن تحديد سقف للرواتب كان ساريا منذ تشكيل دوري كرة القدم للسيدات في المكسيك عام 2016.

المصدر: أ ب