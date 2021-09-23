فرنسا – شهدت مواجهة باريس سان جيرمان ومضيفه ميتز، امس أزمة كاد يتسبب بها مهاجم النادي الباريسي كيليان مبابي في الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

عند الدقيقة 82، كان الحارس الجزائري ألكسندر أوكيدجا، ينتظر أن ترد الكرة إليه، بعدما أخرجها فريق ميتز، لعلاج لاعب مصاب.

لكن كيليان مبابي خدع الحارس الجزائري بكرة ساقطة من مسافة 40 ياردة، تصدى لها أوكيدجا بصعوبة بالغة.

وصاح أوكيدجا بغضب شديد في وجه المهاجم الباريسي، الذي كان يحاول أن يمنح فريقه هدف التقدم، حيث كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1.

وتعمد مبابي استفزاز حارس مرمى ميتز بعد الهدف الثاني، مما أثار غضب و أوكيدجا، الذي نهض محاولا الاعتداء على مبابي وسط احتفال لاعبي باريس بالهدف.

إلا أن نيمار تدخل للدفاع عن زميله، ودفع الحارس الجزائري في صدره، ليحصل المهاجم البرازيلي على بطاقة صفراء.

وفاز باريس سان جيرمان بشق الأنفس، على مضيفه ميتز، بنتيجة 2-1، بفضل ثنائية المغربي أشرف حكيمي، إحداها كانت في الوقت القاتل قبل صافرة النهاية.

المصدر: “وكالات”