ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس الأربعاء، بمقر البعثة الليبية بنيويورك، مع رئيس وزراء دولة الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بحضور مندوب رئاسي الوفاق لدى الأمم المتحدة الطاهر السني .

المنفي أشاد بحسب مكتبه الإعلامي بالعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، مؤكدًا أنه يتطلع إلى تعاون مشترك مع الكويت في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، مع انتقال ليبيا لمرحلة الاستقرار، معتبرًا أن وجود دولة الكويت مهم، كبلد شقيق وصديق ضمن الاستثمارات في ليبيا.

وحمّل رئيس المجلس الرئاسي، خلال الاجتماع، رئيس مجلس الوزراء الكويتي نقل تحياته وتحيات الشعب الليبي، لصاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، متمنيًا التقدم والازدهار له وللشعب الكويتي.

من جهته، أكد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح دعم الكويت للسلطات التنفيذية الجديدة متمثلة في المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، ووقوفها بجانب الشعب الليبي، في هذه المرحلة، معبرًا عن أمله في الوصول بالبلاد إلى بر الأمان، بإجراء الانتخابات القادمة في موعدها.

وأعرب عن استعداده للعمل كفريق واحد، لتقديم كل الدعم لليبيا، وتسخير الإمكانيات، لصالح القضية الليبية، من أجل تذليل الصعاب وتفعيل الاتفاقيات الخاصة بالملف الليبي.

كما جدد رئيس الوزراء، دعوة أمير دولة الكويت، لرئيس المجلس الرئاسي، لزيارة دولة الكويت للتأكيد على العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، ولبحث القضايا المشتركة، وأوجه التعاون المختلفة بين البلدين.

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