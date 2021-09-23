إسبانيا – حقق ريال مدريد فوزا كاسحا على ضيفه ريال مايوركا بنتيجة 6-1 في المباراة التي جمعتهما امس ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

وتناوب على تسجيل سداسية الفريق الملكي كل من ماركو أسينسيو ثلاثية (هاتريك) في الدقائق 24 و29 و55، والفرنسي كريم بنزيما هدفين في الدقيقتين 3 و78، وإيسكو في الدقيقة الـ84، فيما سجل هدف الضيوف اليتيم الكوري الجنوبي لي كانغ-إن في الدقيقة الـ25 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز العريض، رفع ريال مدريد رصيده إلى 16 نقطة واستعاد صدارة الدوري من جاره أتلتيكو (14 نقطة) الذي اعتلاها أمس عقب فوزه الصعب على خيتافي 2-1.

في المقابل، توقف رصيد مايوركا عند 8 نقاط في المركز العاشر على جدول ترتيب فرق “الليغا”.

المصدر: RT