روسيا – أكد نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، فلاديمير جباروف، أن روسيا سترد على الولايات المتحدة في حال تطبيقها قرار معاقبة 35 روسيا بينهم مسؤولون كبار.

وقال جباروف، في تصريح لوكالة “نوفوستي”، امس: “روسيا سترد على العقوبات الجديدة من قبل الولايات المتحدة، الرد سيكون متكافئا لكن مع ذلك حساسا بالنسبة إلى واشنطن”.

وشدد السيناتور الروسي، ردا على إدراج مسؤولين إعلاميين رفيعين في قائمة العقوبات الأمريكية المحتملة، على أن “الساسة الأمريكيين يخافون من الحقيقة التي تعكسها وسائل الإعلام الروسية”.

واعتبر جباروف أن “أعضاء الكونغرس الأمريكي يسعون إلى تدهور العلاقات مع روسيا خشية من تصميم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على تطبيع العلاقات بين البلدين”.

وسبق أن صادقت لجنة الشؤون الإجرائية لمجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، على تعديل في مشروع الميزانية الدفاعية لعام 2022 المالي ينصح بفرض عقوبات على 35 روسيا بينهم رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، والمتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، ووزير الصحة، ميخائيل موراشكو، وعمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، وحاكم مقاطعة موسكو، أندريه فوروبيوف، وكبار الإعلاميين بينهم رئيسة تحرير شبكة RT، مرغاريتا سيمونيان، ومجموعة رجال أعمال.

المصدر: “نوفوستي” + وكالات