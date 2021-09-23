إيطاليا – أعلنت شركة “777 بارتنرز” الاستثمارية الأمريكية اليوم الخميس، أنها استحوذت بشكل شبه كامل على جنوى أقدم أندية كرة القدم في إيطاليا من رجل الأعمال إنريكي بريزيوسي.

وقالت الشركة الأمريكية في بيان دون الكشف عن أي تفاصيل مادية للصفقة إنها اشترت 99.9 بالمئة من أسهم نادي جنوى وستضخ أموالا وستتحمل بعض الالتزامات المحددة.

واستحوذ بريزيوسي، صاحب شركة جيوتشي بريزيوسي الإيطالية لألعاب الأطفال، على جنوى عام 2003 عندما كان ينافس في الدرجة الثانية، وبعدها بسنوات صعد النادي إلى دوري الدرجة الأولى “الكالتشيو” وبقي في الدوري الأضواء منذ ذلك الحين.

وقال جنوى في بيان إن بريزيوسي سيبقى ضمن مجلس إدارة النادي، بينما سيستمر أليساندرو زاربانو الرئيس التنفيذي في إدارة الأعمال اليومية في النادي.

وقدرت العديد من التقارير قيمة الصفقة بـ150 مليون يورو (175.80 مليون دولار) متضمنة الديون.

المصدر: genoacfc.it