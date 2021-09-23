إيران – كشفت غرفة التجارة الإيرانية في آخر اجتماع لها امس عن بعض المؤشرات الاقتصادية للبلاد.

وأشارت أرقام الغرفة إلى أن معدل التضخم في إيران زاد عن 43% في يوليو، ما يمثل نحو 6 أضعاف تضخم العراق وأكثر من ضعفي التضخم الذي سجله الاقتصاد التركي.

وأظهرت تقييمات الغرفة أن تفشي الموجة الخامسة لفيروس كورونا قد دخل مرحلة هبوط في أجزاء كثيرة من البلاد، ومع زيادة سرعة التطعيم، هناك أمل في أن يتجه الاقتصاد الإيراني نحو التعافي بشكل أسرع.

وفي السياق ذاته، واصلت الزيادة الشهرية في القاعدة النقدية للبلاد اتجاهها التصاعدي، وبلغت الزيادة الشهرية في السيولة في أغسطس من هذا العام 3921 ألف مليار تومان.

المصدر: موقع “انتخاب”