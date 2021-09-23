كم مليون أونصة ذهب تمتلك الدول العربية؟

لندن – أصدر مجلس الذهب العالمي تقريره لشهر سبتمبر 2021 وتضمن ترتيب الدول من حيث حيازاتها من الذهب. وتصدرت السعودية قائمة الدول العربية، فيما جاءت الولايات المتحدة بالمرتبة الأولى عالميا.

وقال المجلس في أحدث تقرير له، إن حيازة البنوك المركزية لدول العالم المدرجة في التقرير بلغت 35527.15 طن. والجدير ذكرة أن حيازة الدول من المعدن النفيس زادت في ظل أزمة كورونا، حيث يعتبر الذهب ملاذا آمنا ويزيد الطلب عليه خلال الأزمات.

ووفقا للتقرير فقد بلغ إجمالي ما تملكه الدول العربية من المعدن نحو 1382 طنا، وهو ما يعادل أكثر من 44.4 مليون أونصة (أونصة كوحدة قياس المعادن النفيسة = 31.103 غرام).

وفيما يلي رسم بياني يظهر ما تملكه الدول العربية من المعدن النفيس، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي:

المصدر: RT