نيويورك – أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لقاء مع الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، حيث علق على إمكانية انضمام روسيا إلى الحلف.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أصدرته مساء الأربعاء، بأن لافروف عقد أول لقاء له على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وكان مع ستولتنبيرغ.

وتمت المحادثات وراء الأبواب المغلقة باستثناء جولة للتصوير البروتوكولي طرح خلالها أحد الصحفيين سؤالا إلى لافروف حول إمكانية انضمام روسيا للناتو.

وقال لافروف في رده: “لا تجربوا نصيبكم. روسيا لا تنوي الانضمام إلى حلف الناتو”.

المصدر: وكالات